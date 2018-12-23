Son Dakika Haberleri: Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'de Ameliyat Edilen Polisi Kabul Etti

Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'de Ameliyat Edilen Polisi Kabul Etti

3 saat önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen protesto sırasında çıkan arbedede yaralanan ve daha sonra Türkiye'de tedavi gören Arnavut kadın polis memuru İna Nuka, Başbakan Edi Rama tarafından kabul edildi.

Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'de Ameliyat Edilen Polisi Kabul Etti, System.String[]
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen protesto sırasında çıkan arbedede yaralanan ve daha sonra Türkiye'de tedavi gören Arnavut kadın polis memuru İna Nuka, Başbakan Edi Rama tarafından kabul edildi.

Başbakanlık ofisinde gerçekleşen kabulde konuşan Rama, hükümetin görevi başındayken yaralanan polis memuruna, gerekli maddi desteği sağlayacağını ifade etti.

Rama, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsen ilgilendi. Doktorlar çok endişeliydi ancak hem bizim hem de kendi cumhurbaşkanları tarafından teşvik edildiler." diye konuştu.

Bir parmağı kopan ve ellerinden yaralanan Nukha da Türk hekimlerin şu ana kadar denenmemiş bir teknikle ameliyat ettiklerini, sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Görüşmede Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj da yer aldı.

Tiran'da inşa edilen Büyük Çevre Yolu Projesi nedeniyle evleri yıkılacak yüzlerce kişi 22 Kasım'da meclis binası önünde toplanmıştı.

Göstericilerin meclis bahçesine girmeye çalışması üzerine çıkan arbedede, protestocuların emniyet mensuplarına sis bombası ve farklı sert cisimler atması sonucu Nuka dahil 12 polis ve eylemcilerden bazıları yaralanmıştı. Nuka'nın yaralanmasına neden olduğu şüphesiyle 18 yaşındaki bir kişi gözaltına alınmıştı.

Nuka, daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi görmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçağa bindirilerek, Türkiye'ye gönderilmişti.

Nuka'nın kopan baş parmağı, literatürde bulunmayan çok farklı bir teknik geliştiren Türk doktorlar tarafından leğen kemiği ve kolundan alınan parçalarla yeniden oluşturulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:05 Kaynak: AA

Tiran, Arnavutluk, Türkiye, Güncel
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