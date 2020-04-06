Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yılı dolayısıyla tebrik etti.

Meta, yayımladığı mesajında, "Anadolu Ajansının 13 dili arasında Arnavutça yayınının da bulunmasından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. AA, yıllar boyunca iki ülke ve millet arasındaki mükemmel ilişkilerin her alanda güçlenmesine kaliteli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

"Uzun ömürler ve başarılar Anadolu Ajansı" temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Meta, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki Anadolu Ajansı, modern Türkiye'deki önemli olayların tarihi bir hafızasıdır. Sürekli teknolojik ve toplumsal kalkınma reformu sayesinde AA, hem bölgemiz hem de dünyada halkın bilgilendirilmesi için önemli ve ciddi bir kaynak haline gelmiştir."