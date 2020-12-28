Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Yunanistan'ın "İyon Denizi" kararını değerlendirdi - Son Dakika

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Yunanistan'ın "İyon Denizi" kararını değerlendirdi

28.12.2020 19:47
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Yunanistan'ın

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararnamenin yürürlüğe girmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararnamenin yürürlüğe girmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Meta, yaptığı açıklamada, Arnavutluk kamuoyunun Yunanistan'ın en yüksek otoritelerince alınan son karar ve bunun ülke için olası sonuçları konusundaki yüksek hassasiyetini anladığını belirterek görev ve sorumlulukları kapsamında Arnavutluk adına 13 üyeden oluşan müzakere heyetine tam yetki verdiğini ifade etti.

Heyete iki ülke arasındaki kara suları hattını, kıta sahanlığını ve münhasır ekonomik bölgeyi belirlemek amacıyla "Arnavutluk ile Yunanistan Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Taslak Anlaşma" için yetki verdiğini belirten Meta, bu süreçte her zaman tam iş birliği teklif ettiğini kaydetti.

Meta, "Şu ana kadar ikili müzakere sürecinin, müzakere ekibi veya Arnavutluk hükümeti tarafından sonlandırılmasını ya da askıya alınmasını öneren resmi bir bildirim veya talep yok." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin müzakere süreciyle doğrudan ilgili olan veya bu süreci etkileyen tüm gelişmeler için Arnavutluk hükümetinden kapsamlı bilgi talep ettiğini belirten Meta, "Kurumların tüm hiyerarşik devlet düzeyindeki temsilcilerine, anayasal ve hukuki faaliyetlerinin devletin ve ulusal çıkarların hizmetine tam olarak uyması yükümlülüğünü ve sorumluluğunu bir kez daha hatırlatıyorum." dedi.

Meta, "Tüm Arnavut vatandaşlarına, anayasal sorumlulukla görevlerimi yerine getirmeye devam edeceğimi, Arnavut halkı tarafından yetkilendirilen ve bu yetkiyi kötüye kullanan herhangi bir kişinin Arnavutluk'un devlet ve ulusal çıkarlarını ihlal etmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğimi temin ederim." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma kararı

Yunanistan'da, İyon Denizi'nde kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararname 27 Aralık'ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki İyon Denizi'nde, Arnavutluk yakınlarındaki İyon Adaları'ndan Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde, körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili kararnamenin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, "Yunanistan'ın bu hareketinin İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesi süreci için bir hak ve gerekli bir adım oluşturduğu" iddia edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Yunanistan'ın 'İyon Denizi' kararını değerlendirdi - Son Dakika


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