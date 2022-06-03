Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na: "Siz Çok Özelsiniz. Bir Seçim İçin İki Defa Seçilen Başkansınız" - Son Dakika
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Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na: "Siz Çok Özelsiniz. Bir Seçim İçin İki Defa Seçilen Başkansınız"

03.06.2022 17:13

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta’yı ağırladı. İBB’yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Meta, İmamoğlu’na, “Çok özel bir belediyenin başkanısınız ve siz çok özelsiniz. Çünkü siz, bir seçim için iki defa seçilen başkansınız. Bunun için de ben, iki defa tebrik etmek istiyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta'yı ağırladı. İBB'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Meta, İmamoğlu'na, "Çok özel bir belediyenin başkanısınız ve siz çok özelsiniz. Çünkü siz, bir seçim için iki defa seçilen başkansınız. Bunun için de ben, iki defa tebrik etmek istiyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, bugün İBB'yi ziyaret eden Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta'yı, belediyenin Saraçhane'de binasında, İBB zabıtasından oluşan tören mangasıyla karşıladı. Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İBB Meclis CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da hazır bulundu.

İMAMOĞLU: BURASI KENDİ EVİ GİBİ HİSSEDECEĞİ BİR ŞEHİR

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta'yı ağırlamaktan onur duyduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul, aslında büyük Balkanlar coğrafyasının özetini tümüyle içinde yaşayan bir şehir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da kendi topraklarından birçok insanı İstanbul'da görebilir, bulabilir. O anlamda burası, kendi evi gibi hissedebileceği bir şehir. Hiç yabancılık çekmeden gezebileceği, dolaşabileceği bir şehir. Biz, bu duygularla kendisini misafir ediyoruz" dedi.

İBB'yi ilk defa ziyaret ettiğini belirten konuk Cumhurbaşkanı Meta da şunları söyledi:

"İBB'Yİ İLK ZİYARETİM: Bizi ağırladığınız için çok müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Şunun farkına vardım konuşmanızdan dolayı: Benim için tarihi bir anı yaşıyorum şu anda huzurunuzda. Ben, 30 yıldır siyasetteyim. Parti genel başkanlığı, başbakanlık, bakanlık ve şu anda Cumhurbaşkanıyım. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ediyorum. Bu da işte sizinle nasip oldu. Sizinle de görüşmekten dolayı çok mutluyum. Çünkü çok özel bir belediyenin başkanısınız ve siz çok özelsiniz. Siz, bir seçim için iki defa seçilen başkansınız. Bunun için de ben, iki defa tebrik etmek istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.

İSTANBUL BİZİM DE BİR PARÇAMIZ: Bizim için de İstanbul, bizim bir parçamızdır. Çünkü Arnavutların Türkiye'yle, Türk halkıyla ilişkileri belirttiğiniz gibidir. Benim ailemden kaynaklanan da Türkiye ve İstanbul'la bir bağım var. Benim dedem, İstanbul'da 50 sene yaşadı. İtalyan-Yunan savaşında, ondan sonra da Arnavutluk'a komünizm geldikten sonra bir daha İstanbul'a gelemedi, Arnavutluk'ta kaldı. 112 yaşına kadar yaşadı. Son dualarından biri de İstanbul'u tekrar görmekti. Türkiye ve İstanbul'da Arnavut kökenli nüfusun çok olduğunu biliyorum. Biz, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini güçlendirmek, daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Özellikle sizin özel çabalarınızın da bu doğrultuda çok önemli olduğunu inanıyorum."

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, görüşmenin sonunda İBB Şeref Defteri'ne de duygularını aktardı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na: Siz Çok Özelsiniz. Bir Seçim İçin İki Defa Seçilen Başkansınız
Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na: Siz Çok Özelsiniz. Bir Seçim İçin İki Defa Seçilen Başkansınız
Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na: Siz Çok Özelsiniz. Bir Seçim İçin İki Defa Seçilen Başkansınız
Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na: Siz Çok Özelsiniz. Bir Seçim İçin İki Defa Seçilen Başkansınız

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na: 'Siz Çok Özelsiniz. Bir Seçim İçin İki Defa Seçilen Başkansınız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na: "Siz Çok Özelsiniz. Bir Seçim İçin İki Defa Seçilen Başkansınız" - Son Dakika
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