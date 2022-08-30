Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex 'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora 'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye 'ye iadesi işlemlerine başlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Türkiye, Thodex, Vlora, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.