Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı - Son Dakika
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Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı

30.08.2022 13:48

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in bugün sabah saatlerinde Arnavutluk Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini aktardı. Özer'in yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Bir hayli kilo aldığı gözlemlenen Özer'in, videoda gece yarısı evinden kalabalık bir polis grubu tarafından alındığı görülüyor.

Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilmişti.

YAKALANDI

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.

GÖZALTI ANI KAMERADA

Özer'in yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Bir hayli kilo aldığı gözlemlenen Özer'in, videoda gece yarısı evinden kalabalık bir polis grubu tarafından alındığı görülüyor.

Thodex vurgunuyla insanları dolandıran Fatih Özer'in yakalanma anından ilk görüntüler

İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, da "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı" denildi.

Thodex vurgunuyla insanları dolandıran Fatih Özer'in yakalanma anından ilk görüntüler

40 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 40 bin 562 yıla kadar hapsi istenmişti.

VURGUNUN MİKTARI 356 MİLYON LİRA

Thodex'in veri tabanını mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yapılan her işlemi tek tek incelemiş; MASAK'ın hazırladığı rapora göre, vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak tespit edilmişti.

YORUMLAR
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400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Thodex, Vlora, Fatih, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı - Son Dakika
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