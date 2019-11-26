Son Dakika Haberleri: Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
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Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

6 saat önce

Arnavutluk'un Durs şehrinde gece 03: 54 saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.

Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı, System.String[]

Arnavutluk'un Durs şehrinde gece 03: 54 saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı. Çok sayıda binanın yıkıldığı Durs'ta bir çocuk enkaz altından çıkarıldı.

Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 250 kişi de yaralandı. Deprem sırasında bir binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan küçük çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Merkezi Arnavutuk Durs (Adriyatik Denizi) olan deprem; Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan'da da hissedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Enkaz altından çıkarılan çocuk

-Yıkılan binaların görüntüleri

-Sallanan avize

-Sokakta toplanan insanlar


Arnavutluk, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
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Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
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