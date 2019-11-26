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Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
7 saat önce
Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldıEnis TABAK, Prizren (DHA) - Arnavutluk'un Durs şehrinde gece 0354 saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
Enis TABAK, Prizren (DHA) - Arnavutluk'un Durs şehrinde gece 0354 saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı. Çok sayıda binanın yıkıldığı Durs'ta bir çocuk enkaz altından çıkarıldı.
Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 250 kişi de yaralandı. Deprem sırasında bir binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan küçük çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Merkezi Arnavutuk Durs (Adriyatik Denizi) olan deprem; Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan'da da hissedildi.
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