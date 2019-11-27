Son Dakika Haberleri: Arnavutluk depreminde ölü sayısı 25'e yükseldi
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Arnavutluk depreminde ölü sayısı 25'e yükseldi

6 saat önce

Arnavutluk'ta dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

Arnavutluk depreminde ölü sayısı 25'e yükseldi, System.String[]

Arnavutluk'ta dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısında meydana gelen dünkü depremde bilanço artıyor. Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Şimdiye kadar depremde 25 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralandı. Deprem sonrası 250 civarında artçı sarsıntı olduğu kaydedildi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Durres kentindeki yıkılan bir apartmanın enkazından 44 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Yerel medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekipleri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Enkaz çalışmalarının drone görüntüleri

-Yıkılan binaların görüntüleri

-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler

-Bir marketin güvenlik kamerasından deprem anı


Arnavutluk, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:17 Kaynak: DHA
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