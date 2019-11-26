- Arnavutluk depreminde ölü sayısı 6'ya yükseldi

Çöken otelden 20 Türk kurtarıldı

TİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Depremde otelde kalan 20 Türk kurtarıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre kuzeybatısında sabaha karşı meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle ölü ve yaralı sayısı saatten saatte artıyor. Arnavutluk Savunma Bakanlığı şu saate kadar, Thuman ve Durs şehirlerinde olmak üzere 4'ü kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 320'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. 6. 4 şiddetindeki deprem Durs, Tiran, Thuman gibi şehirlerde binaların çökmesi ve hasar görmesine neden oldu. Durs ve Thuman şehirlerinde birkaç binanın tamamen çöktüğü belirtildi. Enkaz altından kalan vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hasar gören binaların sayısı bilinmiyor.

20 Türk kurtarıldı

Depremin merkezi olan liman şehri Durs'ta "Palma" isimli 7 katlı otel de çöktü. Yedi misafir ve otel personelinin hafif yaralandığı açıklandı. Çöken otelde kalan 20 Türk kurtarıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremin meydan geldiği sabah 03.54'ten itibaren panik halinde evlerini terk eden insanlar sokak ve caddelerde beklemeye devam ediyor. 5.4 şiddetinde meydana gelen ikinci bir depremin ardından insanlar evlerine dönmekten korkuyor.

Eğitime ara verildi

Deprem nedeniyle Tiran ve Durs'ta eğitime ara verildi. Tiran Rinas havalimanı da terminalin hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Thuman'da şehir hastanesindeki yaralıları ziyaret eden Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, durumu dramatik olarak nitelendirdi. Başbakan Edi Rama da Durs şehrinde Bakanlar Kurlu üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Arnavutluk'taki deprem adeta balkanları salladı. Şiddetli deprem, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'da hissedildi.

Son olarak Eylül ayında Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.8 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti.