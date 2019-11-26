Son Dakika Haberleri: Arnavutluk depreminde ölü sayısı 9'a yükseldi
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Arnavutluk depreminde ölü sayısı 9'a yükseldi

7 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Arnavutluk depreminde ölü sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.


Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre kuzeybatısında sabaha karşı meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle ölü sayısı artıyor. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. deprem Durs, Tiran, Thuman gibi şehirlerde binaların çökmesine ve hasar görmesine yol açtı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri 28 kişinin kurtarıldığını açıkladı.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Christos Stylianides, AB'nin yardıma hazır olduğunu ifade ederek Arnavutluk sivil koruma yetkilileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını ifade etti.


Depremin Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Bulgaristan'da 10 milyona yakın insan tarafından hissedildiği belirtildi. - TİRAN

Arnavutluk, Deprem, Tiran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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