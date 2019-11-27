Son Dakika Haberleri: Arnavutluk depreminde yaralandı, İzmir'de ameliyata alındı
Son Dakika Güncel Arnavutluk depreminde yaralandı, İzmir'de ameliyata alındı - Son Dakika

Arnavutluk depreminde yaralandı, İzmir'de ameliyata alındı

6 saat önce

ARNAVUTLUK'ta dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yaralanan ve uçakla İzmir'e getirilip, Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan Cüneyt Kılınçpınar (42), sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Arnavutluk depreminde yaralandı, İzmir'de ameliyata alındı, System.String[]

ARNAVUTLUK'ta dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yaralanan ve uçakla İzmir'e getirilip, Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan Cüneyt Kılınçpınar (42), sabah saatlerinde ameliyata alındı. Belinde kırık olan Kılınçpınar, "Çok şükür iyiyim" dedi.

Arnavutluk'un Tiran kentinde dün saat 03.45'te meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde, konakladğı otel yıkılan Cüneyt Kılınçpınar, enkaz altında kaldı. Enkazdan yaralı olarak çıkan ve Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle uçakla dün gece İzmir'e getirilen Kılınçpınar, Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cüneyt Kılınçpınar, bu sabah ameliyata girdi. Belinde kırık olduğu öğrenilen Kılınçpınar'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çalıştığı fabrikanın Arnavutluk'ta bulunan işçilerine eğitim vermek için ülkeye gittiğini belirten Kılınçpınar, ameliyata girmeden önce DHA'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Depremde enkaz altında kaldıktan sonra kendi imkanlarımızla çıktık. Depremin ardından büyükelçimiz bizlere ulaştı ve Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmayla dün gece saatlerinde İzmir'e getirildim. Doktorlar, belimde kırık olduğunu söyledi. Bu yüzden belimden ameliyat olacağım. Çok şükür iyiyim."


Arnavutluk, Sabah, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
Doktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attı Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:08:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutluk depreminde yaralandı, İzmir'de ameliyata alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]