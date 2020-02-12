Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili Cakaj, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili Cakaj, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika

Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili Cakaj, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

6 saat önce

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kalıcı ilişkilerin derin köklere sahip olduğunu belirterek, İttifaktaki çok önemli katkıları bağlamında Türkiye'nin, NATO'da en değerli müttefiklerden biri olduğunu söyledi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kalıcı ilişkilerin derin köklere sahip olduğunu belirterek, İttifaktaki çok önemli katkıları bağlamında Türkiye'nin, NATO'da en değerli müttefiklerden biri olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından bir dizi anlaşma imzaladı ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Cakaj, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremin ardından yaptığı yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ederek, Türkiye'ye, deprem ve çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilere değinen Cakaj, "İki ülke arasındaki kalıcı ilişkiler, sadece tarihi bağlarla değil ikili etkileşim, uluslararası kurumlardaki yapıcı iş birliği ve NATO'daki stratejik ortaklık düzeyinde derin köklere sahiptir. İki ülke liderleri arasında yakında imzalanacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi kuruluş bildirisi, stratejik iş birliğinin içeriğini daha da güçlendirecek ve Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutunu genişletecektir." dedi.

Cakaj, Çavuşoğlu ile görüşmede, iki ülke arasındaki büyük potansiyelden istifade edilmesi noktasında ekonomik ve ticari alanlarda adım atma gerekliliğini konuştuklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) yolculuğunun ön şartı olarak barışa, güvenliğe ve demokratik istikrara hizmet edecek kapsamlı iyi komşuluk prensiplerine bağlı olduklarını belirten Cakaj, "Bu doğrultuda, Türkiye'nin, ister uluslararası konumunun güçlendirilmesi ister çok taraflı kuruluşlara üyelik süreci noktasında, Kosova'ya verdiği sürekli destek takdir edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cakaj, "İttifaktaki çok önemli katkıları bağlamında Türkiye, NATO'da en değerli müttefiklerden biridir." dedi.

Türk ve Arnavut askerlerin Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanması noktasında uluslararası toplumun çabalarına omuz omuza destek verdiğini kaydeden Cakaj, "Türkiye, Kosova Barış Gücünde (KFOR) ana katkı sağlayıcılarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye 20 yıldan fazla süredir Kosova'nın güvenliğine ve bölgenin istikrarına destek veriyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzey sınırındaki güvenlik endişelerini, Türkiye'nin verdiği büyük katkıyı ve topraklarında milyonlarda Suriyeli mültecinin yükünü cömertçe taşıdığı gerçeğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cakaj, Arnavutluk ve Türkiye arasındaki iş birliğinin, terör ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadelede ulusal ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi açısından değerli olduğunun altını çizdi.

Yunanistan ve Arnavutluk arasında deniz sınırları noktasındaki müzakere sürecine de değinen Cakaj, Arnavutluk'un bölgedeki komşularıyla tüm ikili meseleleri kapatmaya kararlı olduğunu belirtti.

Daha sonra Çavuşoğlu ve Cakaj tarafından, "Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması Anlaşması", "Diplomat Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Dışişleri bakanlıkları başkanlığında terörle mücadele istişarelerine ilişkin ortak açıklama" imzalandı.

Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili Cakaj, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

Arnavutluk, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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