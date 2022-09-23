Arnavut Bakan Evis Kuşi'den FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Arnavut Bakan Evis Kuşi'den FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

23.09.2022 13:43
Arnavut Bakan Evis Kuşi'den FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Kolejinin kapatılmasıyla ilgili, öğrencilerin çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için...

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Kolejinin kapatılmasıyla ilgili, öğrencilerin çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi.

???????Kuşi, sosyal medyaya "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bu kararın, Eğitim ve Spor Bakanlığınca tespit edilen ve okul lisans sahibi tarafından gerçekleştirilen ağır yasa ihlallerinden dolayı alındığını belirten Kuşi, "(Bu okul) 2022-2023 eğitim öğretim yılına, Eğitim ve Spor Bakanlığınca onaylanmayan başka mekanlarda başladı, bina standartları hakkında ilgili yasal sertifika almadı, Bakanlıkça iki kez doğrulanmasına rağmen yasal kriterleri yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

Kuşi, söz konusu bakanlığın, her durumda öğrencilerin standartlarını, güvenliğini ve refahını sağlamaktan sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden kanuna uygun olarak ve 160 öğrenci ve ailesine destek mahiyetinde Eğitim ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin, çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için gerekli tüm adımları atacaktır." dedi.

Söz konusu lisansın alınmasının, bu kararın sebepleri hakkında yapılan farklı spekülasyonlarla ilgisi olmadığının altını çizdi.

Kapatılma kararları

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, dün, ülkede faaliyet gösteren FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Koleji'nin kapatılması kararını almıştı.

?Arnavutluk makamları, aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran'daki "Zübeyde Hanım" özel ana okulunun çalışmalarını da durdurmuştu.

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Avrupa Kulüpler Birliği üye temsilcileri, genel kurul toplantısından sonra yemekte buluştu Avrupa Kulüpler Birliği üye temsilcileri, genel kurul toplantısından sonra yemekte buluştu ?Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı kolej kapatıldı ?Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı kolej kapatıldı
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavut Bakan Evis Kuşi'den FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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