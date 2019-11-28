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Arnavutluk, en az 42 kişinin ölümüne yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarıyor
6 saat önce
Arnavutluk'ta salı günü meydana gelen ve en az 42 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşüncesiyle arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Arnavutluk'ta salı günü meydana gelen ve en az 42 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşüncesiyle arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Arnavut yardım ekiplerine, komşu ülkeler Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen ilk yardım ekipleri de destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:11
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