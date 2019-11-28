Son Dakika Haberleri: Arnavutluk, en az 42 kişinin ölümüne yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarıyor
Son Dakika Dünya Arnavutluk, en az 42 kişinin ölümüne yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarıyor - Son Dakika Dünya

Arnavutluk, en az 42 kişinin ölümüne yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarıyor

6 saat önce

Arnavutluk'ta salı günü meydana gelen ve en az 42 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşüncesiyle arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Arnavutluk, en az 42 kişinin ölümüne yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarıyor, System.String[]

Arnavutluk'ta salı günü meydana gelen ve en az 42 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşüncesiyle arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.


Arnavut yardım ekiplerine, komşu ülkeler Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen ilk yardım ekipleri de destek veriyor.

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Arnavutluk, Romanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:11 
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