Arnavutluk Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Panucci'nin Görevine Son Verdi.
1 saat önce
IHAAW120820-SPO/23-03-2019- Arnavutluk Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Panucci'nin görevine son verdi.
IHAAW120820-SPO/23-03-2019
- Arnavutluk Futbol Federasyonu
, Teknik Direktör Panucci'nin görevine son verdi. 23.03.2019 12: 08: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:14 Kaynak: İHA
Emre Belözoğlu: Böyle Maçları Kazanamadığımız İçin Turnuvalara Gidemedik
Türkiye Mağlubiyeti Sonrası Arnavutluk'un Hocası Panucci Gönderildi
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin Doğum Gününü Kutladı, Sosyal Medya Yıkıldı
Ozan Kabak, Galatasaray'a Geri Dönebilir