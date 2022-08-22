Arnavutluk, askeri tesise girmeye çalışan 3 yabancı hakkında geniş çaplı soruşturma yapacak - Son Dakika
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Arnavutluk, askeri tesise girmeye çalışan 3 yabancı hakkında geniş çaplı soruşturma yapacak

22.08.2022 18:10
Arnavutluk, askeri tesise girmeye çalışan 3 yabancı hakkında geniş çaplı soruşturma yapacak

Arnavutluk, geçen hafta sonu bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişiyle ilgili geniş çaplı soruşturma yapılacağını bildirdi.

Arnavutluk, geçen hafta sonu bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişiyle ilgili geniş çaplı soruşturma yapılacağını bildirdi.

Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleşi ile İçişleri Bakanı Bleda Çuçi, Elbasan bölgesine bağlı Grameç şehrindeki bir askeri tesiste 20 Ağustos'ta meydana gelen olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Peleşi, prosedüre göre izin almadan askeri bölgeyi ziyaret etmeye çalışan bir grup yabancının söz konusu olduğunu söyleyerek, şahıslardan birinin çevrelenen alanı geçtiğini ve askeri personelce durdurulduğunda şiddetle karşılık verdiğini aktardı.

Yabancıların niyetinin dikkati bir senaryodan başka bir yöne çekmek olabileceğine işaret eden Peleşi, "Unutulmamalıdır ki; birkaç hafta önce ciddi bir siber saldırı ile karşı karşıya kaldık." dedi.

Peleşi, Grameç'teki olayı ele almada sorumlu ve ciddi davrandıklarını vurgulayarak, herkesin abartılardan, medya spekülasyonlarından veya siyasi olaylardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.

Grameç'teki tesisin silah üretim tesisi olduğunu ve neredeyse 30 yıldır üretim yapmadığını aktaran Peleşi, ara sıra farklı silahların demonte edildiğini kaydetti.

"Ne abarttığımız ne de hafife aldığımız bir olay"

İçişleri Bakanı Çuçi de Grameç'deki olay hakkında soruşturmanın başladığını aktardı.

Elbasan Savcılığının olayla ilgili kovuşturma ve suçlama başlattığını kaydeden Çuçi, "Ne abarttığımız ne de hafife aldığımız bir olay. Bu olay için var olan tüm gerçekleri ve koşulları soruşturuyoruz. Soruşturma, kesinlikle geniş çaplı yapılacak. Şimdilik spekülasyona yer yok. Soruşturmanın sonucu hangi somut olayın söz konusu olduğunu gösterecek." ifadelerini kullandı.

Tesisin gizliliğinin kaldırıldığını ve bir devlet sırrı teşkil etmediğini vurgulayan Çuçi, yine de izinsiz, yasa dışı giriş yapan ve binanın korunmasından sorumlu olanlara şiddet uygulayan bu kişilerin amaçlarını soruşturduklarını ifade etti.

Olay

Arnavutluk'ta 20 Ağustos'ta bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınmış, bu şahısların kullandıkları felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralanmıştı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar iş birliği içinde yürütülen "görevdeki memura saldırı", "gizli bilgileri verme" ve "bilgi edinme" suçlarından suçlanıyor.

21 Ağustos'ta da Berat bölgesindeki Poliçan Askeri Tesisi'nin dış kısmında fotoğraf çektikleri şüphesiyle 4 Çekya vatandaşı emniyet güçlerince gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Öte yandan temmuzda Arnavutluk makamları, Arnavutluk'a karşı büyük bir siber saldırı gerçekleştirildiğini, bunun ülke dışından senkronize edildiğini ve karmaşık olduğundan şüphelenildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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