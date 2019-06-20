Arnavutluk Genelkurmay Başkanı'ndan Orgeneral Güler'e ziyaret
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Arnavutluk
Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara
'da bulunan Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku'yu Genelkurmay Karargahı
'nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan görüşme gerçekleştirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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