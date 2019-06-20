Son Dakika Haberleri: Arnavutluk Genelkurmay Başkanı'ndan Orgeneral Güler'e ziyaret
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Arnavutluk Genelkurmay Başkanı'ndan Orgeneral Güler'e ziyaret

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi.

Arnavutluk Genelkurmay Başkanı'ndan Orgeneral Güler'e ziyaret, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku'yu Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan görüşme gerçekleştirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
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