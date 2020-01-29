Arnavutluk, Irak ve Küba'da aynı saatlerde üst üste depremler meydana geldi - Son Dakika

Arnavutluk, Irak ve Küba'da aynı saatlerde üst üste depremler meydana geldi.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ve Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi, Küba'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem nedeniyle bölgede tsunami alarmı verildi. Türkiye saatiyle 23.20 sıralarında Arnavutluk da 5,5 büyüklüğünde depremler sarsıldı. Sarsıntının yerin 10 km altında oluştuğu aktarıldı. Saatler gece 12'yi gösterdiğinde bir deprem haberi de Irak- İran sınırından geldi. Depremin yerin 4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

(İHA)