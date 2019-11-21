Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Kadzadej'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret

Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, ziyarette Kadzadej'e belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldız, Arnavutluk ile Türkiye arasında 500 yılık ortak gelenek ve kültür geçmişinin olduğunu belirtti.

Beyoğlu Belediyesi ile Arnavutluk İstanbul Başkonsolosluğu arasında somut iş birliği adımları atılarak, kültürün tanıtılması için konser, sinema, sergi gibi ortak iş birliklerinin düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, "Beyoğlu'nda, Galata ve Kasımpaşa mıntıkalarında gastronomi, kültür ve müzik alanlarında Arnavutluk tanıtım günleri düzenlenmesini planlıyoruz. Bu tarz projeler Türkiye'de büyük bir popülasyona sahip olan Arnavut kökenli vatandaşlara da özünü hatırlama imkanı sunacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Arnavutluk'un stratejik partner konumunda olduğunu belirten Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej ise iki ülkenin 1922'den bu yana ekonomik, sosyal ve politik anlamda 100 yıl kadar bir süredir etkileşim halinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve ikinci evi olarak gördüğünü de belirten Kadzadej, "Arnavutluk'ta 413 Türk sermayeli firma bulunuyor. Bu, iki millet için çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.