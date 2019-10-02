Son Dakika Haberleri: Arnavutluk karşılaşması kapalı gişe
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Arnavutluk karşılaşması kapalı gişe

32 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Arnavutluk karşılaşması kapalı gişe, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı maça yoğun ilgi var. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, taraftarlara teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Arnavutluk karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz."

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:15 Kaynak: DHA
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