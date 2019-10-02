Son Dakika Haberleri: Arnavutluk maçının biletleri tükendi!
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Arnavutluk maçının biletleri tükendi!

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ülker Stadı, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:16 
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Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri tükendi
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