Son Dakika Haberleri: Arnavutluk Maçının Misafir Tribün Biletleri Tükendi

Arnavutluk Maçının Misafir Tribün Biletleri Tükendi

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile deplasmanda oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçının misafir takım tribün biletleri tükendi.

Arnavutluk Maçının Misafir Tribün Biletleri Tükendi, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile deplasmanda oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçının misafir takım tribün biletleri tükendi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Milliler, yarın deplasmanda Arnavutluk ile mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, misafir takım tribün biletlerinin tükendiği belirtildi. 'Yurt dışı teslimat noktası' seçeneğini kullanan futbolseverler, biletlerini Arnavutluk'un İşkodra kentinde bulunan Colosseo Hotel'de kurulacak teslimat noktasından bugün ve yarın 10: 00-19: 00 saatleri arası teslim alabileceği ifade edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Avrupa, Futbol, Arnavutluk, Spor
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