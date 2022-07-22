Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla, Türk büyükelçisini kabul etti - Son Dakika
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Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla, Türk büyükelçisini kabul etti

22.07.2022 18:31
Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla, Türk büyükelçisini kabul etti

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ile görüştü.

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ile görüştü.

Meclis binasında gerçekleşen kabule ilişkin Meclis Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nikolla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle Türkiye'nin yardımlarıyla inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ile 26 Kasım 2019'daki depremin ardından Laçi şehrinde inşa edilen 524 konut için derin minnettarlığını dile getirdi.

Nikolla, "Ortak Siyasi Bildiri'nin imzalanmasından sonra, Türkiye ile stratejik ortaklık ile çok iyi ve dostane geleneksel ilişkiler, bölgede ve ötesinde iyi komşuluk, kalkınma, istikrar ve barışın hizmeti doğrultusunda ilerlemektedir. Arnavutluk ile Türkiye, NATO'da güvenilir ortaktır ve ulusal hedefleri olan AB üyeliği noktasında güçlü bir şekilde çalışmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Mükemmel parlamenter iş birliğinin de yoğunlaştırılmasının görüşüldüğü aktarılan açıklamada, bunun, Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ikili iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ve diğer alanlardaki iş birliğini teşvik ettiği ve desteklediği kaydedildi.

Atay'ın da, iki halk arasındaki geleneksel ilişkilere göz önünde bulundurulduğunda, Arnavutluk'ta hizmet etmenin büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu belirttiği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Atay, Arnavutluk-AB katılımı müzakerelerinin başlatılması sebebiyle başkan Nikolla'yı tebrik etti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin yoğunlaştırılmasına, genişletilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlayacağının altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla, Türk büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

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