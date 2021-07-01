Arnavutluk Meclisi'nden Türk İHA'ları için 8.2 milyon euroluk bütçeye onay - Son Dakika

Arnavutluk Meclisi, Türkiye'den İnsansız Hava Araçları (İHA) alımı için kullanılacak 8.2 milyon euroluk ek bütçeyi onayladı.

Arnavutluk'un Türkiye'den Silahlı İnsansız Hava Araçları almak için kullancağı ek bütçe meclis onayından geçti. Arnavutluk Meclisi, 2021 Devlet Bütçesi'nde yapılacak değişikliklere ilişkin öneriyi kabul ederek, Türk İnsansız Hava Araçları (İHA) için 8.2 milyon euroluk ek bütçeye onay verdi. Meclisin onayına rağmen İHA alımı anlaşması ile ilgili herhangi bir detay verilmezken, salgınla mücadelede kullanılacak ek bütçenin de onaylandığı bildirildi.

Rama: "Türkiye'den alınacak İHA'lar sivil amaçlı kullanılacak"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama dün konu hakkında Arnavut medyasına konuşmuştu. Türkiye'den alınacak İHA'ları sivil amaçlı kullanacaklarını belirten Rama, ağırlıklı olarak orman, arazi, sahil ve trafik kontrollerinde bu modern teknoloji sayesinde daha etkin olacaklarını söylemişti.

Arnavutluk Hükümeti, 22 Haziran'da 2021 yılı için ek bütçe önerisini meclise göndermişti. Ek bütçenin Türkiye'den İHA alımı için Arnavutluk Savunma Bakanlığı'na sağlanacağı açıklanmıştı. Ek bütçe talebi 23 Haziran'da resmi gazetede yayınlanmıştı.

Haziran'daki Türkiye ziyaretinde ilk sinyal verilmişti

Arnavutluk Başbakanı Rama ve beraberindeki bakanlar, 2-3 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmişti. Rama ve bakanlarının, ziyaret kapsamında Baykar Milli S/İHA Arge ve Üretim Tesisleri'ne gitmesi ile Arnavutluk'un Türkiye'den İHA alımı için ilk sinyal verilmişti.

Öte yandan Arnavutluk, geçtiğimiz yıl da Türk savunma firması Ulusal Savaş Teknolojileri Savunma Sistemleri A.Ş.'den anti-drone sistemi satın almıştı. - TİRAN