Arnavutluk Meclisi, Srebrenitsa soykırımının kınanması önergesini meclis gündemine taşımadı - Son Dakika
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Arnavutluk Meclisi, Srebrenitsa soykırımının kınanması önergesini meclis gündemine taşımadı

12.05.2022 22:24
Arnavutluk Meclisi, Srebrenitsa soykırımının kınanması önergesini meclis gündemine taşımadı

Arnavutluk Meclisi, bazı muhalefet milletvekilleri tarafından teklif edilen "Srebrenitsa soykırımının tanınması ve kınanması" ile ilgili önergenin tartışılıp karara bağlanması için meclis oturumuna taşınmasını onaylamadı.

Arnavutluk Meclisi, bazı muhalefet milletvekilleri tarafından teklif edilen "Srebrenitsa soykırımının tanınması ve kınanması" ile ilgili önergenin tartışılıp karara bağlanması için meclis oturumuna taşınmasını onaylamadı.

Meclis ve komisyonların çalışma programı ve takvimini belirleyen meclis organı olan Başkanlar Konferansı, söz konusu önergenin meclis oturumuna alınıp alınmaması hakkında uzlaşı sağlayamadı.

Bunun ardından, "Srebrenitsa soykırımının tanınması ve kınanması" ile ilgili önergenin tartışılması için meclis oturumuna taşınıp taşınmaması hakkında mecliste oylama yapıldı.

Oylamada milletvekillerinin çoğu, konunun meclis oturumuna taşınmasına aleyhte oy kullandı.

Arnavutluk Başbakanı ve milletvekili Sali Berişa, meclisteki konuşmasında, "Arnavutluk Demokratik Partisi milletvekillerinin 'Bosna'daki Sırp soykırımımın kınanması' yönündeki girişimi, Srebrenitsa'nın 8 bin kurbanının onurlandırılmasını amaçlıyor." dedi.

İktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi Meclis Grubu Başkanı Taulant Balla ise Arnavutluk'un Srebrenitsa soykırımını geçmişte ve şimdi kınadığını, her zaman da kınayacağını vurguladı.

Balla, Arnavutluk'un Lahey Mahkemesi'nin bu trajediyi emreden ve organize edenlere karşı tüm örnek niteliğindeki cezalarını desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Öte yandan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Altını çizmem gereken bir gerçek şu ki meclis Srebrenitsa'ya karşı hiçbir kararı düşürmedi, sadece meclisin üç haftalık prosedürüne eklemeyi reddetti." ifadelerini kullandı.

Önerge birkaç gün önce, ülkedeki ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi'nin bazı milletvekilleri tarafından Meclis Yönetimine sunulmuştu.

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Muhalefet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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