Arnavutluk Meclisinden organ kaçakçılığı iddialarını içeren Avrupa Konseyi raporuna karşı karar - Son Dakika
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Arnavutluk Meclisinden organ kaçakçılığı iddialarını içeren Avrupa Konseyi raporuna karşı karar

22.07.2022 17:19
Arnavutluk Meclisinden organ kaçakçılığı iddialarını içeren Avrupa Konseyi raporuna karşı karar

Arnavutluk Meclisi, "Kosova ve Arnavutluk'ta insan organlarının yasa dışı ticaretiyle ilgili iddiaların asılsız olduğuyla ilgili" kararı onayladı.

Arnavutluk Meclisi, "Kosova ve Arnavutluk'ta insan organlarının yasa dışı ticaretiyle ilgili iddiaların asılsız olduğuyla ilgili" kararı onayladı.

Avrupa Konseyinin 2011 yılına ait İsviçreli Senatör Dick Marty imzalı raporuna karşı iktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) tarafından sunulan karar tasarısı, 140 koltuklu mecliste 125 "evet" oyu ile kabul edildi. Oylamada "hayır" veya çekimser oy kullanılmadı.

İddiaların yer aldığı rapora karşı oylamanın yapıldığı oturumda konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine bu raporu hemen düşürmeleri çağrısında bulunarak, "Sadece biz dedik diye değil, tüm soruşturmalar bu raporun asılsız olduğunu gösterdi." dedi.

Rama, "Bu, olağan bir karar değil, diğerlerinden farklı bir karadır çünkü bu, Strazburg'a kadar gidecek olan bir yolun başlangıcıdır. Bu karar, Avrupa Konseyini harekete geçirmeyi amaçlıyor." diye konuştu.

Arnavutluk Sosyalist Partisi Parlamento Grubu Başkanı Taulant Balla da "Amaç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden devamında bir rapor hazırlanmasını ve bu on yıl içinde meydana gelen gelişmeler, gerçekler, kanıtlar ve güncellenmiş bilgiler ışığında iddiaları yeniden değerlendirerek 2011 yılına ait kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) Milletvekili Lulzim Başa da Dick Marty imzalı raporun yalan bir rapor olduğu görüşünü paylaşarak, "Bunun arkasında Sırp yapıların bulunduğu artık belli oldu." şeklinde konuştu.

Meclisin onayladığı kararda "Avrupa Konseyinin 2011 yılına ait raporunda 1999 yılındaki Kosova Savaşı ve sonrasında Arnavutluk ve Kosova'da organ kaçakçılığı amacıyla yapıldığı öne sürülen öldürmelerin asılsız ve kanıtlanmamış" olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca kararda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Dick Marty'nin raporuna binaen aldığı 2011 yılına ait kararını gözden geçirmesi isteniyor.

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Yargıtay Başkanı Akarca, Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Urse'yi kabul etti Yargıtay Başkanı Akarca, Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Urse'yi kabul etti Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Brüksel'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Brüksel'de
Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, Edi Rama, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk Meclisinden organ kaçakçılığı iddialarını içeren Avrupa Konseyi raporuna karşı karar - Son Dakika

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