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Arnavutluk milli takımı'nın aday kadrosu açıklandı

41 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk milli takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye ile 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ve 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te Zimbru Stadyumu'nda Moldova ile karşılaşacak olan Arnavutluk'ta teknik direktör Edoardo Reja tarafından açıklanan 25 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Etrit Berisha (Spal), Alban Hoxha (FK Partizani), Thomas Strakosha (SS Lazio), Gentian Selmani (Menemen)

Defans: Berat Djimsiti ( Atalanta B.C), Elseid Hysaj (SSC Napoli), Ardian Ismajli (HNK Hajduk Split), Lorenc Trashi (FK Partizani), Marash Kumbulla (Hellas Verona), Frederic Veseli (FC Empoli), Enea Mihaj (PAOK FC), Kastriot Dermaku (Parma Calcio 1913)

Orta saha: Lindon Selahi (Twente), Amir Abrashi (SC Freiburg), Keidi Bare (Malaga CF), Ledian Memushaj (Delfino Pescara 1936), Klaus Gjasula (SC Paderborn), Kristi Qose (MFK Ruzomberok), Ylber Ramadani    (Velje BK), Ermir Lenjani (FC Sion)

Forvet: Bekim Balaj  (SK Sturm Graz), Sokol Çikalleshi (Akhisarspor), Odise Roshi (Akhmat Grozny), Rey Manaj (Albacete), Taulant Seferi (Neuchatel Xamax)

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:30 Kaynak: DHA
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