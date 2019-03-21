Son Dakika Haberleri: Arnavutluk Muhalefetinden Erken Seçim Çağrısı

Arnavutluk Muhalefetinden Erken Seçim Çağrısı

15 dakika önce

Arnavutluk'ta binlerce muhalif protestocu parlamento binasının önünde toplanarak, hükümetin istifasını istedi ve erken seçim çağrısında bulundu.

Arnavutluk Muhalefetinden Erken Seçim Çağrısı, System.String[]
Arnavutluk'ta binlerce muhalif protestocu parlamento binasının önünde toplanarak, hükümetin istifasını istedi ve erken seçim çağrısında bulundu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce muhalif protestocu parlamento binasının önünde toplandı. Merkez sağ Demokrat Parti liderliğindeki muhalefetin geçtiğimiz ayki protestolarının bir parçası olan mitingde muhalifler Başbakan Edi Rama'yı rüşvet ve organize suçlarla bağlantısı olmakla suçluyor. Protestocular hükümetin istifasını istedi ve erken seçim çağrısında bulundu.

Ülkede muhalefet son haftalarda, geçici hükümetin kurulması ve erken seçime gidilmesi talebiyle hükümete karşıtı protestolar düzenliyor. Önceki protestolarda da arbede yaşanmış, bazı polis ve göstericiler yaralanmıştı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise erken seçime gidilmesi fikrine karşı çıkıyor.

DP ve LSİ, 18 Şubat'ta milletvekillerinin istifa kararı aldıklarını duyurarak, hükümetten geçiş yönetimi talep etmişlerdi. Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ise bu karara karşı çıkmıştı.

Ülkede sosyalistler, muhalefetin Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne üyelik yolundaki ilerlemesine yardımcı olmadığını söylüyor. - TİRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Tiran, Parlamento, Arnavutluk, 3. Sayfa
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