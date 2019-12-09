Son Dakika Haberleri: Arnavutluk, Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek
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Arnavutluk, Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek

6 saat önce

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, ülkesinin bu yılki Nobel Ödül Töreni'ni, Bosna Hersek'teki soykırımı inkar eden yazar Peter Handke nedeniyle boykot edeceğini açıkladı.

Arnavutluk, Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek, System.String[]

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, ülkesinin bu yılki Nobel Ödül Töreni'ni, Bosna Hersek'teki soykırımı inkar eden yazar Peter Handke nedeniyle boykot edeceğini açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Cakaj, "Savaş suçlarının gerekçelendirilmesi ve övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel olduğuna derinden ikna olarak, Arnavutluk'un İsveç Büyükelçisine, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verileceği töreni boykot etmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Cakaj, edebi eserleri aracılığıyla dahi soykırımı inkar eden kişilere verilen ödüllerin yalnızca tarihi sorumluluktan kaçınma eğilimlerini güçlendirdiğini belirterek bunun savaş suçları, etnik temizlik ve soykırımların ağırlığını göreceli hale getirdiğini kaydetti.

Ülkesinin Nobel Edebiyat Ödülü'nün verileceği resmi töreni boykot edeceğini yineleyen Cakaj, "Bununla birlikte, bizim gerçeğin devredilmez değerlerine dayalı ve adaletin en yüksek taleplerine uygun olan iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeye olan bağlılığımız devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturyalı yazar Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanması Kosova, Bosna Hersek ve Arnavutluk başta olmak üzere birçok ülkede tepkilere neden olmuştu

Daha önce Kosova da Nobel Ödül Töreni'ni boykot edeceğini açıklamıştı.

Handke'nin Milosevic hayranlığı

Uluslararası mahkemede savaş suçları ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti.

Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu.

Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.

Peter Handke, Saraybosna, Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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