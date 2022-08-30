?Arnavutluk polisi: Thodex'in kurucusu Özer, Himara şehrinde gözaltına alındı - Son Dakika
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?Arnavutluk polisi: Thodex'in kurucusu Özer, Himara şehrinde gözaltına alındı

30.08.2022 14:38
?Arnavutluk polisi: Thodex'in kurucusu Özer, Himara şehrinde gözaltına alındı

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in, Himara şehrinde yakalandığını duyurdu.

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in, Himara şehrinde yakalandığını duyurdu.

Arnavutluk polisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına ilişkin operasyonların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda "suç örgütü kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından uluslararası düzeyde aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer'in Himara şehrinde yakalandığı kaydedildi.

Hakkında ulusal ile uluslararası yakalama kararı bulunan Özer'in yakalanması için yürütülen "Brain" kod adlı operasyonun sonlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon sırasında, çok aranan vatandaş ile Tiran ikametli 36 yaşındaki B.Ş. ve Dıraç ikametli 37 yaşındaki E.H. de hakkında uluslararası arama kararı bulunan şahısla ilişkilerinin tespiti için gözaltına alınmıştır. Delil olarak dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, banka kartları vs. ele geçirilmiştir. Prosedür ile ilgili belgeler işlemlerin sürdürülmesi için Elbasan Adli Bölge Mahkemesindeki Savcılığa iletilmiştir."

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da (Avlonya) yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı." bilgisi paylaşılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Özer hakkında, Interpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Faruk Fatih Özer, Thodex, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ?Arnavutluk polisi: Thodex'in kurucusu Özer, Himara şehrinde gözaltına alındı - Son Dakika

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