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Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki...
6 saat önce
Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı
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