Son Dakika Haberleri: Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki...
Son Dakika Güncel Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki... - Son Dakika

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki...

6 saat önce

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki..., System.String[]

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı

Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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