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Arnavutluk'ta "1. Balkan STK Buluşması" düzenlendi - Son Dakika

Arnavutluk'ta "1. Balkan STK Buluşması" düzenlendi

25.12.2021 18:12

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde "1. Balkan STK Buluşması" düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde "1. Balkan STK Buluşması" düzenlendi.

Programda Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan'ın Preşova bölgesi ve Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 30 katılımcı, tecrübe ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla Tiran'da bir araya geldi.

Programda Balkanlar'daki sivil toplum kuruluşlarının rolü, faaliyet alanı, STK'lerin sosyal medyayla ilişkileri, eğitim, sağlık, tarım, spor ve sanat alanlarında projelerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş, yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının bulundukları ülkelerdeki toplum için önemli ve ciddi görevler üstlendiklerini söyledi.

Halihazırda herkesin omuzlarında çok ağır sorumluluklar olduğunu belirten Demirbaş, şöyle konuştu:

"Önce ait olduğumuz millete karşı sorumluluklarımız var ve dünyadaki mazlum, mağdur ve mustazaf, aslında bütün insanlığa karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğumuzun üzerinden belki tek başımıza gelemeyebiliriz. Biraz önce vermiş olduğum örnekte, o toplu haldeki kelebekler bile kanat çırpıştırıp fırtınalarda nasıl yönünü değiştirebiliyorsa hep birlikte adım atmak, hareket etmekle o zor olan, ağır olan sorumluluklarımızın üstesinden gelebiliriz diye ümit ediyorum. Hep öyle öğrendim. Hocalarımız, büyüklerimiz de bize hep bunu telkin ettiler. Zaten bulunduğunuz ülkelerde insanlığa olan sorumluluklarınızı yerine getirmek adına ciddi çalışmalar içerisindesiniz."

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Osman Atalay da yeni bölgesel değişimler çerçevesinde sağlık, eğitim, kültür, sanat ve ekonomi konularında projeler düşünerek fikir alışverişinde bulunmak için bir arada bulunduklarını söyledi.

Balkanlar'ın tarih boyunca dünyanın en hareketli bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Atalay, "Dün, bugün ve yarın Doğu ile Batı arasındaki stratejik önemini ve kozmopolit konumunu, pozisyonunu her zaman koruyacaktır. Bu bölgede yaşayan insanlar olarak hepimizin sorumlulukları var ama yaşadığımız çağda sivil toplumun öncelikli rolü ve katkıları için biz burada bir araya gelerek aslında bir fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Atalay, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının bir çatı altında bir araya gelebilmesinin önemine işaret ederek, "Amacımız Balkanlar'da yaşayan ve bu bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum, akademi, hukuk, medya ve din adamlarıyla hep beraber bilgi, birikim ve tecrübeleri paylaşmak ve iş birliğini geliştirmektir. Burada Balkan ülkeleri olarak Avrupa, diaspora sivil toplum kuruluşlarıyla beraber sosyal, kültürel projeleri hayata geçirmek için daha çok çaba sarf etmeliyiz. Buradaki amacımız ne olabilir, bu sivil toplumun faaliyetleri ve tecrübelerini paylaşmak." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'ta 1. Balkan STK Buluşması düzenlendi
Arnavutluk'ta 1. Balkan STK Buluşması düzenlendi
Arnavutluk'ta 1. Balkan STK Buluşması düzenlendi
Arnavutluk'ta 1. Balkan STK Buluşması düzenlendi

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Sivil Toplum Kuruluşları, Balkanlar, Tiran, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta '1. Balkan STK Buluşması' düzenlendi - Son Dakika


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