Türkiye 'nin Tiran Büyükelçiliği ve Tiran Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arnavutluk'ta '15/07 Şafak Vakti' filmi gösterildi - Son Dakika

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