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Arnavutluk'ta 2 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
6 saat önce
Arnavutluk'ta, İtalya'dan dönen bir kişide ve bu kişinin babasında koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:36 Kaynak: DHA
– Arnavutluk
'ta, İtalya
'dan dönen bir kişide ve bu kişinin babasında koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, İtalya'nın Floransa şehrinden gelen 28 yaşındaki bir kişide ve babasında koronavirüs tespit edildi. Arnavutluk Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baba ve oğlunda koronavirüs tespit edildiği ve bu kişilerin karantinaya alındığını; karantinaya alınan kişilerle temas halinde olan aile fertlerinin de koronavirüs testlerinden geçecekleri bildirildi. Söz konusu kişilerin testlerinin pozitif çıkmasıyla Arnavutluk'ta ilk koronavirüs vakaları tespit edilmiş oldu.
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