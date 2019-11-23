Arnavutluk'ta 26. Uluslararası Tiran Fuarı açıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Tiran Fuarı başladı.

Türkiye dahil yerel ve uluslararası birçok şirketin katıldığı fuarın açılış törenine Arnavutluk Girişimcilerin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanı Eduard Shalsi, fuara katılan ülkelerin büyükelçileri, Tiran Belediyesi temsilcileri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) temsilcilerinin yanı sıra Arnavutluk ve bölge ülkelerden ticaret dernekleri temsilcileri katıldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle inşaat, gıda endüstrisi ve el sanatları gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye şirketleri de fuarda yerini aldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de fuarı ziyaret etti.

15 Türk firmasının bulunduğu standa gelerek katılımcılarla sohbet eden Yörük, fuara katılımlarından dolayı şirket temsilcilerine teşekkürname takdim etti.

Arnavutluk Girişimcilerin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanı Eduard Shalsi, açılışta yaptığı konuşmada, Arnavutluk'un son yıllarda çok sayıda zor ve derin reformdan geçtiğini anımsatarak, "Bu reform girdabında Girişimcilerin Korunması Bakanlığına sahip olmamız gerektiğini düşündük. Bu, işletmelerin zorluklarla karşılaştığı ve özel desteğe ihtiyaç duyduklarının bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Shalsi, Arnavutluk'un dış yatırımlar için gün geçtikçe daha cazip hale geldiğini vurguladı.

Fuarda, inşaat, enerji, turizm, telekomünikasyon, altyapı, hafif sanayi, gıda endüstrisi, sanat ve eğitim, el sanatları ve ileri teknoloji gibi sektörlerden malzeme ve ürünler sergileniyor.

Klik Expo Group tarafından düzenlenen ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı fuar 26 Kasım'da sona erecek.