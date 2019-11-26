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Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi
6 saat önce
Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi ve sağlık çalışanları, TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:58 Kaynak: AA
Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi ve sağlık çalışanları, TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi.
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