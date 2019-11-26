Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi
Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi - Son Dakika

Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi

6 saat önce

Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi ve sağlık çalışanları, TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi.

Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi ve sağlık çalışanları, TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi.

Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi

Arnavutluk, Deprem, AFAD, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:58 Kaynak: AA
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