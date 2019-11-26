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Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü
6 saat önce
Arnavutluk'u sarsan 6.4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 300'e yakın kişi de yaralandı.
Arnavutluk'u sarsan 6.4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 300'e yakın kişi de yaralandı.
Yerel saatle 04.00 civarında yaşanan ve merkez üssü Dıraç kentine bağlı Şayak'ın 6 mil kuzeybatısı olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:57
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