Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü
Son Dakika Dünya Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü - Son Dakika Dünya

Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü

6 saat önce

Arnavutluk'u sarsan 6.4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 300'e yakın kişi de yaralandı.

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Arnavutluk'u sarsan 6.4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 300'e yakın kişi de yaralandı.

Yerel saatle 04.00 civarında yaşanan ve merkez üssü Dıraç kentine bağlı Şayak'ın 6 mil kuzeybatısı olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü

Arnavutluk, Deprem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:57 
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