Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü

Arnavutluk'u sarsan 6.4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 300'e yakın kişi de yaralandı.

Yerel saatle 04.00 civarında yaşanan ve merkez üssü Dıraç kentine bağlı Şayak'ın 6 mil kuzeybatısı olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.