Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk'da yerel saatle 04.00 civarında 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada evinin balkonundan atlayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Bir ayda ikinci kez yaşanan deprem sonrası çok sayıda kişi evlerini terk ederek dışarıdaki bekleyişini sürdürüyor.