Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Arnavutluk'da yerel saatle 04.00 civarında 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada evinin balkonundan atlayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Bir ayda ikinci kez yaşanan deprem sonrası çok sayıda kişi evlerini terk ederek dışarıdaki bekleyişini sürdürüyor.

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Arnavutluk, Deprem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:09 
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