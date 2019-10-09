Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta 8. Uluslararası Caz Festivali başladı
Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta 8. Uluslararası Caz Festivali başladı

Arnavutluk'ta 8. Uluslararası Caz Festivali başladı

1 saat önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 8-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen 8'inci Uluslararası Caz Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 8-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen 8'inci Uluslararası Caz Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Arnavutluk Kültür Bakanlığı, Tiran Belediyesi ve aralarında Yunus Emre Enstitüsü de olmak üzere farklı kültürel kuruluşların desteğiyle düzenlenen festival, "Macar gecesi" ile başladı.

Bu kapsamda Macar sanatçı Mihaly Borbely, Tiran'daki bir konser salonunda sahne aldı.

Festival Direktörü Besim Petrela, yaptığı konuşmada, festivaldeki sanatçıların ortak performans sergileyeceklerini aktararak, bunun festivaldeki bir yenilik olduğunu vurguladı.

Ayrıca farklı tarzlardan ve alanlardan sanatsal etkinliklerin düzenleneceği festivalde, Türkiye, Arnavutluk, Macaristan, Fransa, İtalya, Slovakya, Sırbistan ve Japonya'dan profesyonel müzik grupları da sahne alacak.

Türkiye'yi temsil edecek "Tanini Trio" grubu, 10 Ekim'de seyirci karşısına çıkacak.

Festivalin son gününde farklı ülkelerden genç müzisyenler de ortak performans sergileyecek.

Arnavutluk'ta 8. Uluslararası Caz Festivali başladı

Arnavutluk, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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