Arnavutluk'ta AB bayrağı göndere çekildi - Son Dakika
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Arnavutluk'ta AB bayrağı göndere çekildi

20.07.2022 11:55

Arnavutluk'ta, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere başlamasının ardından AB bayrağı törenle göndere çekildi.

Arnavutluk'ta, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere başlamasının ardından AB bayrağı törenle göndere çekildi.

Başkent Tiran'daki Başbakanlık binasında düzenlenen törende konuşan Başbakan Edi Rama, bugünün Arnavutluk için yeni bir gün olduğunu söyledi.

Rama, "Bugün bu bayrağın Başbakanlık binasında göndere çekilmesi, sadece Avrupa Birliği ile ilişkilerde değil, Arnavutluk'un geleceği, kurumları, özgürlükleri, hakları, güvenliği ve her yönde gelişimi açısından başka bir seviyeye yükselmesine işaret ediyor." diye konuştu.

Bu anın, Arnavut toplumu ile vatandaşlarının, Avrupa demokratik bir arada yaşama değerleri, ilkeleri, standartları, kuralları ve ruhuyla olan ilişkilerinin başka bir yükümlülük düzeyine çıkarılmasına da işaret ettiğini vurgulayan Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren yolumuz daha kolay olmayacak ancak daha fazla sınamalı olacak. Nihayetinde kazanılması için daha büyük çaba gerektiren geçmişin yaraları ve gölgeleri ile yüzleşmek yeni bir aşamaya giriyor. Değişim ruhu yeni bir derinliğe giriyor. Değişim becerileri yeni bir imtihana giriyor. Enerji, kararlılık ve sabır yeni bir teste giriyor."

Rama, demokratik devlet inşası konusundaki muazzam bilgi aktarımı sayesinde, bunun çocuklarının hak ettiği devleti kurmak adına tarihlerinin altın fırsatı için ilk adımlar olduğunu söyledi.

Arnavutluk 19 Temmuz'da AB ile ilk hükümetler arası konferansı düzenleyerek, Birliğe üyelik müzakerelerine resmen başlamıştı. Arnavutluk 2014'ten beri AB'ye aday ülke statüsünde bulunuyordu.

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AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başladı AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başladı Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB ile katılım müzakerelerine başladı Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB ile katılım müzakerelerine başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta AB bayrağı göndere çekildi - Son Dakika

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