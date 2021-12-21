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Arnavutluk'ta "Açık Balkan" girişimine karşı protesto düzenlendi - Son Dakika

Arnavutluk'ta "Açık Balkan" girişimine karşı protesto düzenlendi

21.12.2021 08:06

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya tarafından kurulan "Açık Balkan" (Open Balkan) girişimi ve 21 Aralık'ta başkent Tiran'da düzenlenecek "Açık Balkan" girişimi toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e karşı...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya tarafından kurulan "Açık Balkan" (Open Balkan) girişimi ve 21 Aralık'ta başkent Tiran'da düzenlenecek "Açık Balkan" girişimi toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e karşı protesto düzenlendi. Arnavutluk'un eski Başbakanı Sali Berişa'nın çağrısıyla düzenlenen protestoya, ülkedeki muhalefet partisi olan Demokratik Parti destekçileri tarafından da desteklendi. Bu kapsamda Tiran sokaklarında gerçekleştirilen yürüyüşe, Arnavutluk'un farklı bölgelerinden ve Kosova'dan yüzlerce kişi katıldı. Protesto sırasında, Açık Balkan girişimi nedeniyle şehir sokaklarına asılan Sırbistan bayraklarının yakılmasıyla gerginlik meydana geldi.

Arnavutluk'ta Açık Balkan girişimine karşı protesto düzenlendi
Arnavutluk'ta Açık Balkan girişimine karşı protesto düzenlendi
Arnavutluk'ta Açık Balkan girişimine karşı protesto düzenlendi
Arnavutluk'ta Açık Balkan girişimine karşı protesto düzenlendi

Sırbistan, Protesto, Aralık, Tiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta 'Açık Balkan' girişimine karşı protesto düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta "Açık Balkan" girişimine karşı protesto düzenlendi - Son Dakika
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