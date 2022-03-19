Arnavutluk'ta akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış protesto edildi - Son Dakika

Arnavutluk'ta akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşların çağrısıyla ülkenin farklı bölgelerinden gelen yüzlerce protestocu öncelikle başkent Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda toplandı.

Ardından eylemciler, fiyat artışlarına müsaade edilmemesi talebiyle Başbakanlık binasına yürüdü.

Göstericiler ayrıca bazı gıda ürünlerinde katma değer vergisinin askıya alınmasını talep etti.

Birkaç saat süren ve sakin geçen protestoda, herhangi bir olay yaşanmadı.

Akaryakıt fiyatları 2 avroya kadar çıktı

Son haftalarda Arnavutluk'ta akaryakıt fiyatları, 2 avroya kadar yükselmişti.

Aynı şekilde gıda fiyatlarında da ciddi artışlar meydana gelmişti.

Fiyat artışlarının ardından vatandaşlar ilk kez 9 Mart'ta başta başkent Tiran olmak üzere farklı şehirlerde protestolara başlamıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, protestolara karşı çıkarak, fiyat artışlarının Ukrayna'daki savaş nedeniyle meydana geldiğini savunurken, hükümet de fiyat artışlarına yönelik bazı tedbirler alınacağını açıkladı.