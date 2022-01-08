Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi ikiye bölünde - Son Dakika

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Demokrat Parti ikiye bölündü, Demokrat Parti kurucularından ve eski Başbakan Sali Berisha destekçileri parti genel merkezini bastı.

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Demokrat Parti üyeleri kendi içinde çatıştı. Demokrat Parti kurucularından ve eski Başbakan Sali Berisha'nın, partisinin parlamentodaki milletvekili grubundan ihraç edilmesi sonrasında partinin görevdeki Genel Başkanı Lulzim Başa'ya başkaldırdı. Berisha destekçileri, parti genel merkezini basarak, Başa'yı binadan çıkartmak istediler. Berisha destekçisi kalabalık grup, genel merkez binasının birinci katına girerken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile öfkeli grubu dağıttı. Polis müdahalesinden önce genel merkeze merdiven yardımıyla camlardan girmeye çalışan Berisha destekçilerine binadaki partililer tarafından yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi.

Polis müdahalesi sırasında gazdan etkilenen Berisha, Başa'nın iktidar ile bir olup protestoculara karşı şiddet uyguladığını iddia etti. Tiran Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay ile ilgili inceleme başlatıldığı ve protestolar sırasında birçok göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Tiran Polisi tarafından yapılan açıklamada ise, bina içerisinde bulunan milletvekilleri ve Genel Başkan Başa'nın isteği üzerine protestoya müdahale edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Ilir Meta ve Başbakan Edi Rama şiddet eylemlerinden uzak durulması çağrısında bulunurken, ABD, İngiltere ve İtalya Büyükelçilikleri ise yaşanan olayı kınadı. - TİRAN