Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta art arda iki deprem
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Arnavutluk'ta art arda iki deprem

1 saat önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.6 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Arnavutluk'ta art arda iki deprem, System.String[]

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.6 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.6 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kurumun geçtiği bilgiler arasında depremlerden ikisinin Orta Adriyatik sahilinde yer alan Durres bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:15 Kaynak: İHA
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