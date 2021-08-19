Arnavutluk'ta aşure günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Aşure Günü nedeniyle Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Meclis Başkanı Gramoz Ruçi de birer mesaj yayımladı.

Ülkedeki Bektaşilerin lideri Başdede Edmond Brahimaj, yaptığı konuşmada, birlik ve sevgi mesajı verdi.

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