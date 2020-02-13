Arnavutluk'ta

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde Türkçe ve Arnavutça'daki ortak kelimelere odaklanılan "Balkanlar'da Hoşgörünün Dili Türkçe" konulu konferans düzenlendi.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türk Dili Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı'nın yanı sıra yerel kuruluş temsilcileri, araştırmacılar, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yörük, konferansın dil ve kültür bağları bakımından büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Köklü bir tarih ve geniş bir kültürel birikime sahip olduğumuz kardeş ülke Arnavutluk ile aynı zamanda ortak dil unsurları da paylaşıyoruz." dedi.

Türkçe ile Arnavutça'nın dört binden fazla ortak kelime, ifade ve deyim barındırdığını kaydeden Yörük, "İçinde bulunduğumuz Balkan coğrafyasının geniş bir bölümünde yaşayan diğer Arnavut kardeşlerimizi de göz önüne aldığımızda, Türkçe ve Arnavutça'daki bu ortak kelimelerin yaklaşık iki katına çıkabileceği tahmin edilmektedir. Türkçe'nin bu coğrafyada yaklaşık 5 asır ötesinde giden bir mazisi bulunmaktadır." diye konuştu.

Yörük, Türkçe'nin Balkanlar'da derin izler bıraktığını ve bu bölgenin düşünce dünyasına ciddi ölçüde yansıdığını belirterek, "Bugün hala Balkan halklarıyla aramızdaki güçlü bağın önemli bir ayağını bu ortak sözcükler oluşturmaktadır. Arnavut kardeşlerimizle sadece ortak kelimeler paylaşmıyoruz, aynı zamanda Arnavut kardeşlerimizle hoşgörü kültürünü de paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşkodra YEE Müdürü Kıyıcı ise Osmanlılar'ın bölgedeki fethiyle birlikte binlerce Türkçe kelimenin Balkan dillerine girdiğini dile getirdi.

Kıyıcı, Osmanlı yönetiminin bölgede sosyal yapı, devlet düzeni, eğitim, sanat, imar ve kültür alanında çok ciddi faaliyetlere giriştiğini anlatarak, "Süresi 500 yılı aşan müşterek yaşayış, hayatın her safhasını etkilemiş, mimariden askeri hayata, oda tefrişinden mutfağa, akrabalık isimlerinden tabiata, hukuk ve idareden edebiyata kadar bütün sahalarda dildeki kavram ve terimler aracılığıyla kültür aktarımı yapılmıştır." diye konuştu.

Türkçe'nin Balkan dillerine etkisinin sadece kelime alışverişiyle sınır olmadığına dikkati çeken Kıyıcı, "Balkan sahasında Türkçe atasözleri ve deyimler, ya bazı ses değişimleriyle aynen ya da kendi dillerine aktarılarak kullanılmaktadır." dedi.

Konferans kapsamında, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen araştırmacılar da sunum yaptı.