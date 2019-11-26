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Arnavutluk'ta bilanço artıyor

6 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği açıklandı.

Arnavutluk'ta bilanço artıyor, System.String[]

Arnavutluk'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği açıklandı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Tiran'ın 30 kilometre kuzeybatısında sabaha karşı meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle bilançonun arttığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, 5 cesedin daha enkaz altından çıkarılmasının ardından ölü sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının ise en az 600'e yükseldiğini ve bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 400 asker depremin vurduğu iki farklı bölgede siviller için sığınakların oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Arnavutluk, Deprem, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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