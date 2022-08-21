Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan Rus ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan Rus ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi yakalandı

21.08.2022 10:14
Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan Rus ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi yakalandı

Arnavutluk'ta bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınırken, felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralandı.

Arnavutluk'ta bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınırken, felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralandı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın dün akşam Elbasan bölgesine bağlı Grameç şehrindeki bir askeri tesiste meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Askeri tesisi korumayla görevli güçler olaya hemen müdahale etti. 3 yabancı uyrukluyu gözaltına alma çabaları sırasında iki askerimiz yaralandı ve ardından tedavi altına alındı." denildi.

Ayrıca, söz konusu yabancıların yetkililerce gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayın aydınlatılması için soruşturma yapıldığı aktarıldı.

Tesise girmeye çalışan 3 kişinin, Rusya ve Ukrayna vatandaşı olduğu bildirildi.

Öte yandan, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, gaza maruz kalan yaralı askerlerin Tiran Rahibe Tereza Üniversite Hastanesi'nde bulunduğu ve durumlarının stabil olduğu vurgulandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medyada olaya tepki gösterirken, "Casusluk yaptıklarından şüphelenilen üç kişiyi etkisiz hale getiren askeri muhafızlarla gurur duyuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın tam olarak aydınlanmasını bekleyelim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak' Zelenskiy: 'Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak' Rusya'dan, Ukrayna'nın askerleri zehirlediği iddiası Rusya'dan, Ukrayna'nın askerleri zehirlediği iddiası
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan Rus ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
01:24 Alkollü trafik canavarı polis kovalamacası sonucu yakalandı: Beni götürün cezaevine atın
01:08 Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 10:14:22. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan Rus ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement