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Arnavutluk'ta bir deprem daha

7 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 4.5 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Arnavutluk'ta bir deprem daha, System.String[]

Arnavutluk'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 4.5 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Depremin ardından halk kendini panikle dışarı atarken, çadırlarla oluşturulan kamp alanı havadan görüntülendi.


Arnavutluk'ta başkent Tiran'a 40 kilometre uzaklıktaki Durres'te art arda meydana gelen depremlerin ardından artçı depremler devam ediyor. Bölgede Türkiye saati 13.30 sıralarında 4.5 büyüklüğüne bir deprem daha meydana geldi. Direklerin sallanma anı kaydedilirken, insanlar kendilerini panikle dışarı attı.


Ülkede milli yas ilan edilmesine neden olan depremin ardından vatandaşlar için kamp alanı oluşturuldu. Çadırlarda kalan vatandaşların bulunduğu alanda drone ile havadan görüntülendi. Çadırlarda kalan çocuklara da şeker dağıtıldı.


"Türkiye'yi Allah korusun"


Flamur isimli bir Arnavut, deprem sonrası evlerinin çatısının çöktüğünü yara almadan kurtulduklarını ifade etti.


Flamur yardımlarla ilgili olarak, "Türkiye'den de Allah razı olsun hepimiz Müslümanız" dedi. "Türkiye'yi Allah korusun" ifadesini kullanan Flamur, Türkiye'ye teşekkür etti.


Yine çadır bölgesine gelen bir baba kız ise kendi yetiştirdikleri meyveleri ücretsiz olarak depremzedelere getirip dağıttıklarını belirtti. - TİRAN

Arnavutluk, Türkiye, Deprem, Tiran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
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